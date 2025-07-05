Рязанка родила седьмого ребенка
Женщина родила мальчика весом 3990 граммов. У него есть пять сестер и один брат. Мать и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время их выпишут.
Рязанка родила седьмого ребенка. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.
Женщина родила мальчика весом 3990 граммов. У него есть пять сестер и один брат.
Мать и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время их выпишут.
Фото: группа областного перинатального центра в «ВК»