Рязанка родила седьмого ребенка

Женщина родила мальчика весом 3990 граммов. У него есть пять сестер и один брат. Мать и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время их выпишут.

Рязанка родила седьмого ребенка. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.

Женщина родила мальчика весом 3990 граммов. У него есть пять сестер и один брат.

Мать и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время их выпишут.

Фото: группа областного перинатального центра в «ВК»