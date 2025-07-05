Рязанец хотел выстрелить в соседа из-за замечания подросткам

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Бирюзова в Рязани. По предварительной информации полиции, 55-летний мужчина накануне сделал замечание компании подростков, которая собиралась в подъезде. Рязанец потребовал, чтобы они не шумели. Позже один из подростков рассказал об этом 36-летнему рецидивисту. Мужчина выпил и «решил проучить соседа, чтобы тот не мешал молодым людям развлекаться». Злоумышленник взял пневматический аппарат для страйкбола, выполненный в виде автомата Калашникова. Когда 55-летний мужчина зашел в подъезд, сосед пригрозил его убить. Рязанец спрятался в квартире и вызвал полицию.

Рязанец хотел выстрелить в соседа из-за замечания подросткам. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Бирюзова в Рязани. По предварительной информации полиции, 55-летний мужчина накануне сделал замечание компании подростков, которая собиралась в подъезде. Рязанец потребовал, чтобы они не шумели.

Позже один из подростков рассказал об этом 36-летнему рецидивисту. Мужчина выпил и «решил проучить соседа, чтобы тот не мешал молодым людям развлекаться». Злоумышленник взял пневматический автомат для страйкбола, выполненный в виде автомата Калашникова.

Когда 55-летний мужчина зашел в подъезд, сосед пригрозил его убить. Рязанец спрятался в квартире и вызвал полицию.

Отмечается, что ранее 36-летнего рязанца судили за кражу и насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы