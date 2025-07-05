Опубликован прогноз погоды на 6 июля в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7, +12°С, днем — +20, +25°С.
Опубликован прогноз погоды на 6 июля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +7, +12°С, днем — +20, +25°С.