Опубликован прогноз погоды на 6 июля в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7, +12°С, днем — +20, +25°С.