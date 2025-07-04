В России хотят ввести онлайн-формат закрытия больничных

В условиях цифровизации вопрос закрытия больничных листов стоит особенно остро. Сейчас, чтобы завершить больничный, необходимо идти в больницу, что сказывается как на работе медучреждений, так и на самом пациенте: он может подхватить инфекцию по пути или же во время визита.