В Минсельхозе спрогнозировали рост цен на яйца

По словам главы Минсельхоза, благодаря производителям яиц, в стране снизилась инфляция, и ключевая ставка пошла вниз. Однако, по ее мнению, ситуация с дешевеющими яйцами в России временная. Осенью это может измениться. Ранее стало известно, что цена на куриные яйца в Рязанской области в мае упала на 13,2%.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме по малому агробизнесу в рамках Всероссийского дня поля спрогнозировала рост цен на яйца в стране. Об этом сообщила «Российская газета» в пятницу, 4 июля.

По словам главы Минсельхоза, благодаря производителям яиц, в стране снизилась инфляция, и ключевая ставка пошла вниз. И им за это, как сказала Лут, «надо поставить памятник».

Сейчас цена на яйца упала, но, скорее всего, осенью ситуация изменится, заявила министр.

Ранее стало известно, что стоимость куриных яиц в Рязанской области в мае упала на 13,2%.