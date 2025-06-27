В Рязанской области подешевели яйца и смартфоны
Отмечается, что цена на куриные яйца в мае упала на 13,2%. Также дешевле стало и масло, а сыры наоборот подорожали. Особенно заметно снизились цены на непродовольственные товары. В частности, подешевела электроника. В то же время выросла стоимость моющих средств, парфюмерии и косметики.
В Рязанской области подешевели яйца и смартфоны. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.
Отмечается, что цена на куриные яйца в мае упала на 13,2%.
Также дешевле стало и масло, а сыры наоборот подорожали.
Особенно заметно снизились цены на непродовольственные товары. В частности, подешевела электроника.
В то же время выросла стоимость моющих средств, парфюмерии и косметики.