В Рязанской области подешевели яйца и смартфоны

Отмечается, что цена на куриные яйца в мае упала на 13,2%. Также дешевле стало и масло, а сыры наоборот подорожали. Особенно заметно снизились цены на непродовольственные товары. В частности, подешевела электроника. В то же время выросла стоимость моющих средств, парфюмерии и косметики.