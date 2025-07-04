Рязанцы засняли детей, повреждающих гамаки на Лыбедском бульваре

На Лыбедском бульваре борьба за то, кто будет ломать гамаки. Пока никто не пострадал", — говорится в посте. На кадрах видно, как несовершеннолетие неаккуратно используют городское имущество. Подобные жалобы уже поступали от жителей.