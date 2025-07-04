Россия и Украина вновь обменялись военнослужащими
Процесс проходил в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых 2 июня. Российские бойцы находятся на территории Беларуси, им оказывают всю необходимую помощь. Далее их перевезут в РФ для прохождения лечения. Взамен Киеву передали группу военнопленных ВСУ.
4 июля Россия и Украина вновь обменялись военнослужащими. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
Процесс проходил в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых 2 июня.
Российские бойцы находятся на территории Беларуси, им оказывают всю необходимую помощь. Далее их перевезут в РФ для прохождения лечения.
Взамен Киеву передали группу военнопленных ВСУ.