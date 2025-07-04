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Производства уникальных медицинских изделий в «Доброграде» получило финансовую поддержку

Банковскую гарантию на 338,5 млн рублей предоставил ВТБ компании «Интекс» для закупки оборудования и запуска нового производства высокотехнологичных компрессионных медицинских изделий. Проект реализуется в особой экономической зоне «Доброград» Владимирской области.

Новые мощности позволят увеличить выпуск медицинского трикотажа, используемого для лечения, профилактики и реабилитации различных осложнений при варикозе, беременности и родах, во время и после полостных операций и травм. Среди ключевых продуктов — инновационный когезивный бинт, бинт с индикатором давления и медицинский трикотаж универсального размера.

«Развитие отечественного фармацевтического и медтехнического кластера — одно из важных направлений. Расширение производства позволит увеличить темпы замещения импортных аналогов и создает экспортный потенциал. Мы видим перспективы масштабирования этого опыта и готовы поддерживать такие предприятия на всех этапах — от запуска до выхода на международные рынки», — подчеркнул Руслан Еременко, член правления ВТБ.

«Такое сотрудничество позволяет нам реализовывать амбициозные технологические проекты. Новое оборудование увеличит объем производства в 2-3 раза и даст возможность выпускать до 15 миллионов единиц продукции в год. Особое внимание мы уделяем инновациям — наш бинт с индикатором давления и медицинский трикотаж универсального размера, технологии которых запатентованы и не имеют аналогов в мире, уже имеют высокую оценку среди врачей и пациентов, — отметил Олег Балашов, владелец ООО «Интекс».