ГАИ проведет проверку инцидента с проехавшими по улице Почтовой машинами
Отмечается, что нарушителей привлекут к административной ответственности. Ранее рязанцы пожаловались на автомобили, разъезжающие по пешеходной улице Почтовой.
ГАИ проведет проверку инцидента с проехавшими по улице Почтовой в Рязани машинами. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства 4 июля в соцсетях.
Отмечается, что нарушителей привлекут к административной ответственности.
Ранее рязанцы пожаловались на автомобили, разъезжающие по пешеходной улице Почтовой.