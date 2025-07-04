Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении аварийного дома в Рязани

Речь идет о многоквартирном доме на улице Совхозной, построенном 75 лет назад. По данным СК, здание разрушается, деревянные конструкции в нем прогнили, горячей воды нет, температурный режим зимой не соответствует установленным нормативам, электрическая проводка неисправна. «Несмотря на признание здания аварийным и подлежащим сносу, до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено, срок расселения перенесен на 2030 год. Многочисленные обращения граждан в ответственные органы результатов не принесли, в связи с чем они вынуждены проживать в небезопасных условиях», — говорится в посте.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении аварийного дома в Рязани. Об этом 4 июля сообщил Информационный центр следкома в соцсетях.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Совхозной, построенном 75 лет назад. По данным СК, здание разрушается, деревянные конструкции в нем прогнили, горячей воды нет, температурный режим зимой не соответствует установленным нормативам, электрическая проводка неисправна.

«Несмотря на признание здания аварийным и подлежащим сносу, до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено, срок расселения перенесен на 2030 год. Многочисленные обращения граждан в ответственные органы результатов не принесли, в связи с чем они вынуждены проживать в небезопасных условиях», — говорится в посте.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Рязанской области Олега Васильева доклад.

Напомним, в мае 2025 года жители сообщили об ужасном состоянии многоэтажки. В июне администрация Рязани официально объявила об изъятии земельного участка с площадью 743 кв. м под аварийным домом № 5 на улице Совхозной.