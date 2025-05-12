Рязанцы сообщили об ужасном состоянии многоэтажки на улице Совхозной
По словам жителей, дом № 5 «скоро рухнет, подъезд разваливается, крыша уже упала». «Обещают снести уже пять лет, стена на улице разваливается, наш дом ни к кому не относится. Очень страшно, дом признан АВАРИЙНЫМ. Все документы есть», — написал автор.
Рязанцы сообщили об ужасном состоянии многоэтажки на улице Совхозной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
По словам жителей, дом № 5 «скоро рухнет, подъезд разваливается, крыша уже упала».
«Обещают снести уже пять лет, стена на улице разваливается, наш дом ни к кому не относится. Очень страшно, дом признан АВАРИЙНЫМ. Все документы есть», — написал автор.