Аналитики предупредили, что рост доходов россиян в 2025 году снизятся

В 2025 году рост доходов россиян ожидается на замедленном уровне из-за повышения налогов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ). Специалисты подчеркивают, что введение пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) приведет к снижению темпов прироста доходов населения на 0,4%. Это замедление также отразится на динамике валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Повышение налогов на доходы и потребление в текущем году может сократить располагаемые доходы граждан, что, в свою очередь, приведет к уменьшению потребления определенных категорий товаров. Согласно недавнему исследованию НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств», россияне осенью 2024 года определили, что для комфортной жизни им необходим доход в размере 81 тысячу рублей на человека в месяц. Этот показатель увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 70,8 тыс. рублей.

В 2025 году рост доходов россиян ожидается на замедленном уровне из-за повышения налогов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).

Специалисты подчеркивают, что введение пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) приведет к снижению темпов прироста доходов населения на 0,4%. Это замедление также отразится на динамике валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Повышение налогов на доходы и потребление в текущем году может сократить располагаемые доходы граждан, что, в свою очередь, приведет к уменьшению потребления определенных категорий товаров.

Согласно недавнему исследованию НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств», россияне осенью 2024 года определили, что для комфортной жизни им необходим доход в размере 81 тысячу рублей на человека в месяц. Этот показатель увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 70,8 тыс. рублей.