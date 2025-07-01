Россияне назвали доход для комфортной жизни

Россиянам для обеспечения «нормальной жизни» в среднем требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Этот показатель вырос на 14% по сравнению с осенью 2023 года, когда средний «нормальный» доход составлял 70,8 тыс. рублей. Медиана «нормального» дохода также увеличилась на 20%, достигнув 60 тыс. рублей. Исследование показало, что почти 75% россиян считают достаточным доход в диапазоне от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на человека. При этом около трети респондентов полагают, что для нормальной жизни достаточно суммы от 30 до 50 тыс. рублей, а четверть — от 70 до 100 тыс. рублей. Наибольшее увеличение представлений о «нормальном» доходе наблюдается среди молодежи (25-34 года) и людей среднего возраста (45-54 года), а также среди семей с детьми и жителей Уральского и Южного федеральных округов. Исследование проводилось методом личного интервью с июня 2023 года. Авторы исследования отмечают, что представления о достаточном доходе зависят от региона проживания и уровня образования респондента. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, для нормальной жизни требуется доход около 110 тыс. рублей на человека. По данным Росстата, средняя заработная плата в России на конец 2024 года составила 87 952 рубля в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении.

Россиянам для обеспечения «нормальной жизни» в среднем требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Этот показатель вырос на 14% по сравнению с осенью 2023 года, когда средний «нормальный» доход составлял 70,8 тыс. рублей. Медиана «нормального» дохода также увеличилась на 20%, достигнув 60 тыс. рублей.

Исследование показало, что почти 75% россиян считают достаточным доход в диапазоне от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на человека. При этом около трети респондентов полагают, что для нормальной жизни достаточно суммы от 30 до 50 тыс. рублей, а четверть — от 70 до 100 тыс. рублей.

Наибольшее увеличение представлений о «нормальном» доходе наблюдается среди молодежи (25-34 года) и людей среднего возраста (45-54 года), а также среди семей с детьми и жителей Уральского и Южного федеральных округов. Исследование проводилось методом личного интервью с июня 2023 года.

Авторы исследования отмечают, что представления о достаточном доходе зависят от региона проживания и уровня образования респондента. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, для нормальной жизни требуется доход около 110 тыс. рублей на человека.

По данным Росстата, средняя заработная плата в России на конец 2024 года составила 87 952 рубля в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении.