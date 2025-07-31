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В Рязани оборудовали лежачими «полицейскими» участок, где сбили двух детей
Судя по фото, искусственные неровности обустроили недалеко от существующего пешеходного перехода с двух сторон. «Может, поменьше летать будут», — выразил надежду автор поста. Напомним, в августе 2024 года около дома № 5 по улице Семчинской сбили десятилетнюю девочку. В июле того же года недалеко от этого места сбили пятилетнего мальчика. Местные жители обращались в горадминистрацию для строительства пешеходного перехода или лежачих полицейских, но в официальном ответе им в этом отказали из-за «нецелесообразности, потому что место не отвечает действующим нормам и стандартам».

Пешеходный переход на улице Семчинской, где за два месяца сбили двоих детей оборудовали лежачими полицейскими. Соответствующий пост с фото появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Судя по фото, искусственные неровности обустроили недалеко от существующего пешеходного перехода с двух сторон.

«Может, поменьше летать будут», — выразил надежду автор поста.

Напомним, в августе 2024 года около дома № 5 по улице Семчинской сбили десятилетнюю девочку. В июле того же года недалеко от этого места сбили пятилетнего мальчика.

Местные жители обращались в горадминистрацию для строительства пешеходного перехода или лежачих полицейских, но в официальном ответе им в этом отказали из-за «нецелесообразности, потому что место не отвечает действующим нормам и стандартам».