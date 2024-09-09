Мэрия отказалась делать пешеходный переход на дороге в Рязани, где сбили двоих детей

В управлении благоустройства города жителям ответили, что это «нецелесообразно, потому что место не отвечает действующим нормам и стандартам».

Горадминистрация отказалась делать пешеходный переход и искусственные неровности на улице Семчинской, где за два месяца сбили двоих детей десяти и пяти лет. Об этом рязанцы написали в комментарии под постами губернатора Павла Малкова.

По словам жителей, пешеходный переход нужен около дома № 5 по Семчинской аллее. В управлении благоустройства города жителям ответили, что это «нецелесообразно, потому что место не отвечает действующим нормам и стандартам». При этом в мэрии не предложили другого места для обустройства пешеходного перехода.

Согласно сервису «Яндекс-карты», ближайшие пешеходные переходы оборудованы напротив домов №№ 3 и 11. При этом, аллею и дорогу около нее перейти по правилам невозможно.

Напомним, в августе около дома № 5 сбили десятилетнюю девочку. В июле недалеко от того же места сбили пятилетнего мальчика.