Трампа призвали улучшить отношения с Россией

Экс-советник Рейгана Дуглас Бэндоу написал статью в The American Conservative, призвав администрацию Трампа завершить конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. По мнению автора, США должны остановить поддержку Украины, отменить санкции и восстановить контакты с Москвой ради достижения долгосрочного мира. Продолжение политики давления лишь ухудшит положение Украины и не принесет желаемого результата.

В статье для The American Conservative экс-советник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал администрацию Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине и начать процесс нормализации отношений с Россией. Он утверждает, что США должны прекратить опосредованную войну против России, что подразумевает постепенное прекращение военной и финансовой поддержки Киева.

Бэндоу подчеркивает важность расширения дипломатических контактов с Москвой для обсуждения поэтапной нормализации отношений в рамках более масштабного мирного соглашения. Он также отметил, что Вашингтону следует продемонстрировать готовность снять санкции, разморозить российские активы и возобновить диалог с Россией.

Эксперт предостерег, что продолжение помощи Украине со стороны США только усугубит ситуацию и приведет к дальнейшему разрушению страны. Он выразил сомнения в возможности изменить исход конфликта, отметив, что шансы на это крайне ограничены. Ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол также высказал мнение, что давление на Россию с помощью санкций не приведет к эффективным переговорам.