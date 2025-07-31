Собаку, которую пытался утопить скопинец, перевезли в Рязань

Отмечается, что животное отвезли в ветклинику в Рязани. «Пес на капельнице. У него ушибы и жидкость в легких», — отметили в посте. Напомним, в Старобугровском пруду в Скопине животное пытался утопить мужчина в «неадекватном состоянии». Все происходило на глазах у детей.

Собаку, которую пытался утопить скопинец, перевезли в Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Отмечается, что животное отвезли в ветклинику в Рязани.

«Пес на капельнице. У него ушибы и жидкость в легких», — отметили в посте.

Напомним, в Скопине в Старобугровском пруду животное пытался утопить мужчина в «неадекватном состоянии». Все происходило на глазах у детей.