В Скопине мужчина попытался утопить собаку

В Скопине, на Старобугровском пруде, мужчина «в неадекватном состоянии» попытался утопить собаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Скопин народный». Уточняется, что все это зрелище происходило на глазах у детей и подростков. По словам очевидцев, собака выжила, но сейчас нуждается в срочной помощи ветеринаров и волонтеров. Свидетели засняли видео, которое доступно по ссылке.

В Скопине, на Старобугровском пруде, мужчина «в неадекватном состоянии» попытался утопить собаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Скопин народный».

Уточняется, что все это зрелище происходило на глазах у детей и подростков.

По словам очевидцев, собака выжила, но сейчас нуждается в срочной помощи ветеринаров и волонтеров.

Свидетели засняли видео, которое доступно по ссылке .

Фото: Скопин народный