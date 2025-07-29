В Скопине мужчина попытался утопить собаку
В Скопине, на Старобугровском пруде, мужчина «в неадекватном состоянии» попытался утопить собаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Скопин народный». Уточняется, что все это зрелище происходило на глазах у детей и подростков. По словам очевидцев, собака выжила, но сейчас нуждается в срочной помощи ветеринаров и волонтеров. Свидетели засняли видео, которое доступно по ссылке.
В Скопине, на Старобугровском пруде, мужчина «в неадекватном состоянии» попытался утопить собаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Скопин народный».
Уточняется, что все это зрелище происходило на глазах у детей и подростков.
По словам очевидцев, собака выжила, но сейчас нуждается в срочной помощи ветеринаров и волонтеров.
Свидетели засняли видео, которое доступно по
Фото: Скопин народный