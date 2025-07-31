Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в городе
По словам очевидцев, на улице Циолковского 31 июля отключились светофоры. Электронные табло так же не работают. Причины отключения пока неизвестны, информация уточняется.
Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в городе. Соответствующую информацию читатели прислали в редакцию РЗН. инфо.
По словам очевидцев, на улице Циолковского 31 июля отключились светофоры. Электронные табло так же не работают.
Причины отключения пока неизвестны, информация уточняется.
Позже стало известно, что в центре Рязани отключили свет.