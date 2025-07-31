Центр Рязани остался без света

Света нет по следующим улицам: Циолковского; Есенина; Горького; проезд Машиностроителей; Маяковского; Урицкого; площадь Театральная; Ленина; Проезд Яблочкова. Устранить аварию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.

В центре Рязани снова случилась авария на электросетях, света нет на девяти улицах. Об этом РЗН. инфо сообщили в АО «РГРЭС» 31 июля.

Света нет по следующим улицам:

Циолковского;

Есенина;

Горького;

проезд Машиностроителей;

Маяковского;

Урицкого;

площадь Театральная;

Ленина;

Проезд Яблочкова.

Устранить аварию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.

Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах и электронных табло на улице Циолковского.