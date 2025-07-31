На трассе М-5 под Рязанью произошло серьезное ДТП

Авария произошла в четверг, 31 июля, на трассе М-5 в районе села Высокое. Столкнулись бензовоз и «ГАЗель». После столкновения грузовик врезался в столб. Информации о пострадавших нет. На месте работают полицейские.

На трассе М-5 под Рязанью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.

Авария произошла в четверг, 31 июля, на трассе М-5 в районе села Высокое. Столкнулись бензовоз и «ГАЗель». После столкновения грузовик врезался в столб.

Информации о пострадавших нет. На месте работают полицейские.