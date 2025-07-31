Команда Прио-Внешторгбанка вернулась из квест-экспедиции «Красоты России» на Эльбрус

Команда Прио-Внешторгбанка прошла квест-марафон, поднялась на Эльбрус и оставила метки с QR-кодами, собрав которые, можно выиграть слитки серебра. На встрече, где подытожили результаты экспедиции и участники поделились впечатлениями об Эльбрусе, побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Заместитель Председателя Правления Геннадий Дронов отметил, что все запланированные задачи выполнены успешно. Экспедиция проходила с 18 по 28 июля. В это время команда реализовала программу первого этапа ежегодного марафона «Красоты России-2025». Как было анонсировано, участники проекта прошли по пути первого восхождения на самую высокую гору Европы — Эльбрус, организованного в 1829 году генералом Георгием Эммануэлем — героем войны 1812 года.

«Погодные условия развернули нас в первый штурмовой день, 24 июля. Ветер усиливался, поэтому было принято решение о развороте. Как бы мы ни тешили свое тщеславие в спортивных достижениях, безопасность была превыше всего. Уже 26 июля часть команды в меньшем составе прошла наверх, и в 7:30 был развернут флаг проекта «Красоты России», — рассказал Геннадий Дронов.

Один из участников, новичок в покорении гор, Артем Шашуков поделился эмоциями от экспедиции и рассказал про реку Смородину и Калинов мост. Он слышал об этих местах в детстве, читал о них, но не представлял, что «река реально как будто отделяет Явь и Навь».

«Когда поднимаешься на высоту, в голове стираются рутинные вопросы — это просто выдувается. Остаются другие: верное плечо рядом, добыча еды, как уснуть, как добраться до туалета ночью. Самые простые вопросы выживания. И в них первым в списке — верное дружеское плечо. Эта экспедиция дала мне четкое понимание того, что важно на самом деле. Не скажу, что я бы поднялся еще раз, но эту экспедицию сделали люди. С такой командой — хоть на Марс», — поделился Шашуков.

Опытный альпинист Николай Мальцев рассказал о сурках, норовящих своровать еду во время восхождения на Эльбрус. Он также поделился впечатлениями о чудовищном ветре и сплоченности команды.

«Флаг проекта мы держали шестью руками. И подозреваю, что если бы одна рука разжалась тогда — флага бы не было. Команда морально сильная, нашли общий язык очень быстро. Такие места сближают. Никогда гора не кидалась в меня таким количеством гальки — ощущение было, будто меня закинули в стиральную машинку вместе с ней. Незабываемо», — рассказал он.

Финансовый директор Юлия Черненко призналась, что не была готова к акклиматизации — она затронула многих членов команды. Посоветовала всем повторяющим маршрут Прио-Внешторгбанка не пить воду из непроверенных источников. Юлия мечтала о восхождении на Эльбрус с 2020 года, но из-за плохой погоды гора так и осталась непокоренной ей. В будущем планирует подняться на вершину самостоятельно.

Как рассказал Председатель Правления Александр Дронов, с 4 августа начнется следующий этап марафона «Красоты России». Прио-Внешторгбанк начнет публиковать подсказки и фотографии с описаниями мест со спрятанными метками с QR-кодами. За регистрацию можно выиграть серебряные слитки весом 500, 250, и 100 грамм. Дронов считает, что цель экспедиции — показать красоту страны — достигнута. Он благодарен тем, кто следил за командой и надеется, что опыт Прио-Внешторгбанка заинтересует людей и вдохновит на покорение Эльбруса.

«По традиции ничего не оставляем на вершине Эльбруса: иначе он будет все выше с каждым годом. Поэтому в базовом лагере мы оставили специальные нашивки для фотографий на вершине и отправки нам снимков — это также даст шанс выиграть слитки серебра», — заключили на пресс-конференции.