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Прио-Внешторгбанк организует квест-экспедицию «Красоты России» на Эльбрусе

Команда Прио-Внешторгбанка отправилась на Эльбрус для проведения квест-марафона «Красоты России — 2025». На пресс-конференции, в четверг, 17 июля, посвященной старту проекта и знакомству участников, побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Заместитель Председателя Правления Геннадий Дронов, который является капитаном команды, рассказал, что маршрут на Эльбрус выбран неслучайно: в России 2025 год посвящен Защитникам Отечества, и именно люди, связанные с армией, приложили много усилий к картографированию и исследованию этих мест. Команда последует по пути первопроходцев и поднимется на вершину Европы (5642 м) по северному склону.

Дронов отметил, что первое восхождение на Эльбрус организовал генерал Эммануэль. Его команда из 12 человек была в экспедиции, сопровождаемой тысячей казаков.

«Сегодня там спокойнее, поэтому мы пойдем меньшими составом», — посмеялся Геннадий Дронов.

Он сообщил, что на участие в экспедиции подали более 50 заявок, и девять человек прошли отбор. У всех разный опыт в горах, но физическая подготовка хорошая.

Председатель Правления Александр Дронов рассказал, что проект «Красоты России» — часть социально-культурной миссии банка. Он проводится ежегодно для популяризации культуры родного края и пропаганды здорового образа жизни и туризма. По его мнению, марафон интересен широкой аудитории и повышает доверие клиентов к банку.

«Нам хотелось почтить защитников Отечества и прикоснуться к культуре этой части страны. Тем более, что подъем на Эльбрус — это борьба с собой», — отметил Александр Дронов.

На конференции сообщили, что лагерь для восхождения расположен на поляне Эммануэля. Команда запланировала познакомиться с историей и дохристианскими традициями народов Кавказа. На горе есть такие места как Калинов мост, река Смородина и водопад Султан. Также команда прикоснется к истории 20 века: по легенде во время Великой Отечественной войны фашисты привезли буддистских монахов на место, называемое «Аэродром». Туда участники также отправятся.

Финансовый директор Юлия Черненко мечтала о восхождении на Эльбрус с 2020 года. Несмотря на небольшой опыт в горах, у нее хорошая физическая подготовка и она готова к трудностям.

«Вчера я собирала рюкзак — позвоночник уговаривал, конечно, все бросить и не идти, очень тяжелый… Но я занимаюсь йогой 12 лет, учусь выдержке», — рассказала Черненко.

Издатель и альпинист Николай Мальцев накануне вернулся с южного склона Эльбруса и 17 июля вновь отправился туда вместе с командой банка. Он считает, что нужно уметь «находить общий язык» с горой.

«И речь даже не о погоде, а об энергетической мощи Эльбруса. Ты мог подняться туда на прошлой неделе, а на этой он уже не пускает. Прио-Внешторгбанк объединяет в своих „Красотах России“ спорт и культуру — это очень ценно. Северный склон — трудный маршрут на любой горе. Если идти с южного склона Эльбруса, то перепад высоты в ночь штурма будет меньше. Северная сторона гор считается более сложной всегда: именно северные стены не позволяют зацепиться и подняться, эта сторона обычно находится в тени. Но есть и плюс: с южной стороны Эльбруса все изрыто ратраками [снежными тракторами, которые часто используют для подъема], и ты вынужден отдавать последние силы на то, чтобы месить снег. Надеюсь, с северной стороны такого безобразия не будет», — объяснил Мальцев.

По маршруту команда оставит метки с QR-кодами: собрав их, можно выиграть призы — слитки серебра весом 500, 250 и 100 граммов. В социальных сетях станут публиковать подсказки о поиске меток. Все желающие могут пройти маршрут или принять участие в онлайн-викторине. Итоги розыгрыша призов и победителей Прио-Внешторгбанк объявит в конце сентября.