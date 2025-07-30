В Рязани закрасили 93 надписи с рекламой наркотиков
23 и 28 июля волонтеры совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области провели профилактическую акцию «Чистые стены». Они закрасили надписи, содержащие информацию о продаже запрещенных веществ, в Советском районе города.
В Рязани закрасили 93 надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
23 и 28 июля волонтеры совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области провели профилактическую акцию «Чистые стены».
Они закрасили надписи, содержащие информацию о продаже запрещенных веществ, в Советском районе города.