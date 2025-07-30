Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП, в котором пострадали четыре человека

Авария случилась вечером 29 июля вблизи дома № 12 на улице Промышленной. По данным полиции, неустановленный водитель создал помеху для движения автомобилю Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 63-летняя рязанка. В результате иномарка съехала с дороги и врезалась в металлический столб. Автор поста ищет свидетелей ДТП или записи с видеорегистратора. Написать ей можно в личные сообщения в «ВК». Напомним, в аварии пострадали водитель Chevrolet, а также его пассажиры в возрасте 43-х, 8-и и 4-х лет.

Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП, в котором пострадали четыре человека. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Авария случилась вечером 29 июля вблизи дома № 12 на улице Промышленной.

По данным полиции, неустановленный водитель создал помеху для движения автомобилю Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 63-летняя рязанка. В результате иномарка съехала с дороги и врезалась в металлический столб.

Автор поста ищет свидетелей ДТП или записи с видеорегистратора. Написать ей можно в личные сообщения в «ВК» по ссылке.

Напомним, в аварии пострадали водитель Chevrolet, а также его пассажиры в возрасте 43-х, 8-и и 4-х лет.