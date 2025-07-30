Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с «Нивой» в Рязани

Авария случилась вечером 29 июля вблизи дома № 12 на улице Промышленной. По данным полиции, неустановленный водитель создал помеху для движения автомобилю Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 63-летняя рязанка. В результате иномарка съехала с дороги и врезалась в металлический столб. Пострадали водитель Chevrolet, а также его пассажиры в возрасте 43-х, 8-и и 4-х лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с «Нивой» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась вечером 29 июля вблизи дома № 12 на улице Промышленной. По данным полиции, неустановленный водитель создал помеху для движения автомобилю Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 63-летняя рязанка. В результате иномарка съехала с дороги и врезалась в металлический столб.

Пострадали водитель Chevrolet, а также его пассажиры в возрасте 43-х, 8-и и 4-х лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.