Рязанцам напомнили об ограничении движения по улице Радищева

Администрация города напомнила жителям о закрытии движения по улице Радищева, в том числе на пересечении улиц Свободы и Радищева. Дорогу закрыли из-за капитального ремонта теплосети. На месте работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Напомним, ограничения продлятся до 23:00 31 августа.

Рязанцам напомнили об ограничении движения по улице Радищева. Об этом сообщает мэрия.

Администрация города напомнила жителям о закрытии движения по улице Радищева, в том числе на пересечении улиц Свободы и Радищева. Дорогу закрыли из-за капитального ремонта теплосети.

На месте работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ограничения продлятся до 23:00 31 августа.