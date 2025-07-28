На улице Радищева в Рязани на месяц закроют движение транспорта
Движение транспорта закроют на улице Радищева от дома № 38 до дома № 39 с 16:00 28 июля до 23:00 31 августа. Причина — капремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Горадминистрация призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.
На улице Радищева в Рязани на месяц закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение транспорта закроют на улице Радищева от дома № 38 до дома № 39 с 16:00 28 июля до 23:00 31 августа. Причина — капремонт теплотрассы.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Горадминистрация призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.