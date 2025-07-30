Психолог выразила сомнения в эффективности запрета порно в России

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила ввести запрет на порнографию в России, утверждая, что это поможет повысить рождаемость в стране. Однако психолог-сексолог Александра Миллер выразила сомнения в эффективности данного предложения, отметив, что запрет на порнографию не приведет к немедленному увеличению рождаемости. Она напомнила о том, что в Советском Союзе существовали жесткие табу на сексуальную жизнь, и это не способствовало улучшению ситуации.

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила ввести запрет на порнографию в России, утверждая, что это поможет повысить рождаемость в стране. Однако, как пишет «Газета. ру», психолог-сексолог Александра Миллер выразила сомнения в эффективности данного предложения, отметив, что запрет на порнографию не приведет к немедленному увеличению рождаемости.

Она напомнила о том, что в Советском Союзе существовали жесткие табу на сексуальную жизнь, и это не способствовало улучшению ситуации.

Миллер также подчеркнула, что порнозависимость действительно может негативно сказываться на интимной жизни людей и повышать уровень тревожности. По ее мнению, такая зависимость приводит к искажению восприятия сексуальных отношений и затрудняет взаимодействие между партнерами.

Элина Жгутова ранее заявила, что россиян следует штрафовать за просмотр порнографии, считая, что этот контент вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической. В поддержку её инициативы выступил депутат Милонов, призвавший закрыть все секс-шопы в стране.

Фото: Шедеврум