В Госдуме предложили ввести жесткие наказания за просмотр порно

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила запретить и заблокировать порнографию в России, считая, что это повысит рождаемость. Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов поддержал идею, указав на недостаточный контроль Роскомнадзора за интернет-пространством и призвав к жестким наказаниям для распространителей порнографии. Он также высказал мнение о необходимости закрыть секс-шопы. Жгутова предложила штрафы за поиск и просмотр порно, утверждая, что такой контент вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической.

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова выступила с инициативой запретить и заблокировать порнографию в России, утверждая, что такая мера может способствовать повышению рождаемости. Об этом пишет «Абзац».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал эту идею, заявив, что Роскомнадзор недостаточно эффективно контролирует интернет-пространство в части блокировки порнографического контента.

Милонов подчеркнул, что поисковые системы без каких-либо ограничений предоставляют доступ к множеству порнографических ресурсов. Он призвал к «жестким наказаниям» для тех, кто распространяет подобный контент. «Если человек ищет, то это полбеды», — отметил депутат, добавив, что необходимо сажать в тюрьму тех, кто выкладывает порнографию, и закрыть все секс-шопы в стране. Жгутова также предложила вводить штрафы за поиск и просмотр порно, утверждая, что такой контент вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической. По ее мнению, запрет на порнографию может привести к увеличению рождаемости в России.

Фото: Шедеврум