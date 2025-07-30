В Госдуме предложили ввести жесткие наказания за просмотр порно

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова выступила с инициативой запретить и заблокировать порнографию в России, утверждая, что такая мера может способствовать повышению рождаемости. Об этом
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал эту идею, заявив, что Роскомнадзор недостаточно эффективно контролирует интернет-пространство в части блокировки порнографического контента.
Милонов подчеркнул, что поисковые системы без каких-либо ограничений предоставляют доступ к множеству порнографических ресурсов. Он призвал к «жестким наказаниям» для тех, кто распространяет подобный контент. «Если человек ищет, то это полбеды», — отметил депутат, добавив, что необходимо сажать в тюрьму тех, кто выкладывает порнографию, и закрыть все секс-шопы в стране. Жгутова также предложила вводить штрафы за поиск и просмотр порно, утверждая, что такой контент вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической. По ее мнению, запрет на порнографию может привести к увеличению рождаемости в России.
Фото: Шедеврум