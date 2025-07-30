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Подозреваемого в убийстве знакомого в Рязани заключили под стражу
35-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается. Напомним, убийство произошло вечером 27 июля 2025 года. Между 35-летним подозреваемым и 39-летним потерпевшим на почве алкогольного опьянения произошел конфликт. Фигурант нанес мужчине множественные удары руками и ногами в голову, туловище и конечности. В результате потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого в убийстве знакомого в Рязани заключили под стражу. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба СУ СКР в соцсетях.

35-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается.

Напомним, убийство произошло вечером 27 июля 2025 года. Между 35-летним подозреваемым и 39-летним потерпевшим на почве алкогольного опьянения произошел конфликт. Фигурант нанес мужчине множественные удары руками и ногами в голову, туловище и конечности. В результате потерпевший скончался на месте.