35-летний рязанец подозревается в убийстве знакомого во время пьяной ссоры

В Рязани возбуждено уголовное дело против 35-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. Инцидент произошел 27 июля 2025 года в ходе конфликта на почве алкоголя. Подозреваемый ударил 39-летнего потерпевшего, который скончался на месте. Следственные органы быстро задержали мужчину. Ведётся расследование и решается вопрос о мере пресечения.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 июля 2025 года во время конфликта, возникшего на почве алкогольного опьянения.

По данным следствия, между подозреваемым и 39-летним потерпевшим возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные органы, благодаря оперативным действиям, быстро установили и задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Также решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. Расследование продолжается.