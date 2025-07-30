Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
29°
Чтв, 31
28°
Птн, 01
25°
ЦБ USD 81.83 -0.39 31/07
ЦБ EUR 94.95 -0.05 31/07
Нал. USD 82.57 / 83.40 30/07 18:25
Нал. EUR 95.00 / 95.30 30/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 408
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 467
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 672
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения
На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте ПУВР. Теперь поворота налево с крайнего левого ряда нет, и водители могут двигаться только прямо. Поворот направо разрешен с двух рядов. Ранее сообщили о начале капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте и площади Ленина. В связи с работами на Первомайском проспекте были оставлены полосы только для движения общественного транспорта.

На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте ПУВР.

Теперь поворота налево с крайнего левого ряда нет, и водители могут двигаться только прямо. Поворот направо разрешен с двух рядов.

Ранее сообщили о начале капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте и площади Ленина. В связи с работами на Первомайском проспекте были оставлены полосы только для движения общественного транспорта.

Фото: ПУВР