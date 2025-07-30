На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения

На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте ПУВР. Теперь поворота налево с крайнего левого ряда нет, и водители могут двигаться только прямо. Поворот направо разрешен с двух рядов. Ранее сообщили о начале капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте и площади Ленина. В связи с работами на Первомайском проспекте были оставлены полосы только для движения общественного транспорта.

На пересечении улицы Маяковского и площади Ленина изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте ПУВР.

Теперь поворота налево с крайнего левого ряда нет, и водители могут двигаться только прямо. Поворот направо разрешен с двух рядов.

Ранее сообщили о начале капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте и площади Ленина. В связи с работами на Первомайском проспекте были оставлены полосы только для движения общественного транспорта.

Фото: ПУВР