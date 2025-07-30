На одной из центральных улиц Рязани запретили движение транспорта

Улица Мюнстерская примыкает к маршруту «Рязань пешеходная», в связи с чем принято решение о запрете движения для транспортных средств. 30 июля там установили дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено». Горадминистрация призвала соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.