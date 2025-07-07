В мэрии рассказали о завершении ремонта улицы Мюнстерской
Отмечается, что сроки сдачи сдвинули на неделю из-за погоды. Рабочие отреставрировали подпорную стенку, уложили тротуарную плитку, установили систему освещения, высадили кустарники и зелень.
В мэрии рассказали о завершении ремонта улицы Мюнстерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Отмечается, что сроки сдачи сдвинули на неделю из-за погоды.
Рабочие отреставрировали подпорную стенку, уложили тротуарную плитку, установили систему освещения, высадили кустарники и зелень.