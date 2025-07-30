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Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду
В среду, 30 июля, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 6 корп.1; улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16; улица Советской Армии, дома №№ 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер). Ранее без холодной воды остались жители улиц Призаводской и Сельских строителей.

Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В среду, 30 июля, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Зубковой, дом № 6 корп.1;
  • улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16;
  • улица Советской Армии, дома №№ 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).

Ранее без холодной воды остались жители улиц Призаводской и Сельских строителей.