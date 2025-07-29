Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 30 июля

С 10:30 до 12:30 холодной воды не будет по адресам: улица Призаводская, дома №№ 1, 2; улица Сельских Строителей, дома №№ 4г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корпус 4 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 6 корпус 2, 6 корпус 3.