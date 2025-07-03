В Рязани начали благоустраивать часть пешеходного маршрута — улицу Садовую

В Рязани начали благоустраивать улицу Садовую в рамках создания большого пешеходного маршрута. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба горадминистрации. В рамках реализации проекта предполагается соединить 16 ключевых общественных пространств, включая Верхний и Нижний городские парки. Для объединения этих пространств планируется создать пешеходную зону на улице Садовой, которая соединит ее с цирком и Лыбедским бульваром. В настоящее время проводятся работы по благоустройству участка от перекрестка с улицей Свободы до Лыбедского бульвара. Основные мероприятия включают удаление дикорастущей растительности и расчистку территории.

В Рязани начали благоустраивать улицу Садовую в рамках создания большого пешеходного маршрута. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба горадминистрации.

В рамках реализации проекта предполагается соединить 16 ключевых общественных пространств, включая Верхний и Нижний городские парки. Для объединения этих пространств планируется создать пешеходную зону на улице Садовой, которая соединит ее с цирком и Лыбедским бульваром.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству участка от перекрестка с улицей Свободы до Лыбедского бульвара. Основные мероприятия включают удаление дикорастущей растительности и расчистку территории.

Ранее опубликовали проект благоустройства улицы Садовой в Рязани.