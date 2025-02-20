Опубликован проект благоустройства улицы Садовой в Рязани

Специалисты предложили организовать подземную парковку под тремя земельными участками домов № 35, 37 и 39 на улице Садовой.

Опубликован проект благоустройства улицы Садовой в Рязани. Его публикует газета «Рязанские ведомости».

Проект комплексного благоустройства территории разработали в ООО «Архитектурно-проектная мастерская» «Капитель».

Специалисты предложили организовать подземную парковку под тремя земельными участками домов № 35, 37 и 39 на улице Садовой.

Также на улице предлагают оборудовать сувенирные лавки, сквер с амфитеатром, детскую площадку, летнее кафе в стиле «Деревянная Рязань», уложить брусчатку, установить светильники в стиле конца XIX-начала XX века, а дом № 35 реконструировать под гостиницу. На части земельного участка хотят разместить временную парковку для туристических автобусов.

Отмечается, что земельные участки, где предлагается провести благоустройство, расположены в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переславль-Рязанский». В проекте предполагается сохранение наиболее самобытной части улицы — элементов деревянного зодчества.