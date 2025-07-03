В Рязани ликвидировали три несанкционированные свалки

Свалки ликвидировали у дома № 88-б на Михайловском шоссе, у дома № 80 на улице Товарный двор, у дома № 19 на улице Строителей. Отмечается, что всего было вывезено 40 куб. м различного мусора.

В Рязани ликвидировали три несанкционированные свалки. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Свалки ликвидировали у дома № 88-б на Михайловском шоссе, у дома № 80 на улице Товарный двор, у дома № 19 на улице Строителей.

Отмечается, что всего было вывезено 40 куб. м различного мусора.