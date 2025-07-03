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У «наливайки», чьи посетители спят голыми на детской площадке, изъяли 67 литров контрафактного алкоголя
«В период с 1 января 2025 года по настоящее время сотрудники полиции трижды находили факты незаконной реализации алкогольной продукции. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.16 и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ и направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Рязанской области», — отметили в полиции.

В полиции прокомментировали жалобы на «наливайку» на улице Энегльса дом № 10/7. Комментарий дали РЗН. Инфо в пресс-службе ведомства в четверг, 3 июля.

«В период с 1 января 2025 года по настоящее время сотрудники полиции трижды находили факты незаконной реализации алкогольной продукции. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.16 и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ и направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Рязанской области», — отметили в полиции.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что полиция изъяла более 67 литров контрафактной алкогольной продукции из рюмочной.

«Наливайка» до сих пор не закрыта. Как писали рязанцы РЗН. Инфо, посетители заведения пугают маленьких детей на детской площадке.

«Весь двор в их рвоте. Старшая дочь какое-то время даже боялась на площадку ходить, потому что они там либо пьют, либо спят на скамейках с растегнутыми ширинками, видно гениталии. Сегодня вышла утром с собакой гулять: кто справляет нужно около детской площадки, кто с голыми гениталиями, кто рыгает», — поделилась рязанка.