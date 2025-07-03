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Рязанский бизнес-омбудсмен рассказал о штрафах за продажу товаров без маркировки
С 1 июля в России маркировка стала обязательной для товаров парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, а также для всех соусов, приправ, специй и уксуса. За нарушения предусмотрены штрафы, сообщил в соцсетях уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин. Отмечается, что продукцию, которая не промаркирована, можно будет продавать только до окончания ее срока годности. «Также до 31 июля 2025 года разрешено реализовывать остатки немаркированных товаров легкой промышленности, произведенных или ввезенных до 1 марта 2025 года. К таким товарам относятся: нательное белье, детская одежда, головные уборы и аксессуары», — рассказал Михаил Пронин.

С 1 июля в России маркировка стала обязательной для товаров парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, а также для всех соусов, приправ, специй и уксуса. За нарушения предусмотрены штрафы, сообщил в соцсетях уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин.

Отмечается, что продукцию, которая не промаркирована, можно будет продавать только до окончания ее срока годности.

«Также до 31 июля 2025 года разрешено реализовывать остатки немаркированных товаров легкой промышленности, произведенных или ввезенных до 1 марта 2025 года. К таким товарам относятся: нательное белье, детская одежда, головные уборы и аксессуары», — рассказал Михаил Пронин.

После торговля немаркированной продукцией будет нарушением, за которое предусмотрены штрафы:

  • для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.

Также возможна конфискация товара.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля введут маркировку специй, супов и дезодорантов.