В России с 1 июля введут маркировку специй, супов и дезодорантов

С 1 июля в России маркировку введут для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция. Так, она станет обязательной для соусов, бульонов или заготовок для их приготовления, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, уксуса и его заменителей. Кроме того, это коснется шампуней, лаков, а также средств для бритья.

В России с 1 июля введут маркировку специй, супов и дезодорантов. Об этом 30 июня сообщило РИА Новости.

С 1 июля в России введут маркировку для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция.

Так, она станет обязательной для соусов, бульонов или заготовок для их приготовления, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, уксуса и его заменителей.

Кроме того, это коснется шампуней, лаков, а также средств для бритья.