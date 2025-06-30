В России с 1 июля введут маркировку специй, супов и дезодорантов
С 1 июля в России маркировку введут для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция. Так, она станет обязательной для соусов, бульонов или заготовок для их приготовления, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, уксуса и его заменителей. Кроме того, это коснется шампуней, лаков, а также средств для бритья.
В России с 1 июля введут маркировку специй, супов и дезодорантов. Об этом 30 июня
С 1 июля в России введут маркировку для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция.
Так, она станет обязательной для соусов, бульонов или заготовок для их приготовления, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, уксуса и его заменителей.
Кроме того, это коснется шампуней, лаков, а также средств для бритья.