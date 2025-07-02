Набиуллина: в России инфляция замедлятся быстрее ожиданий ЦБ

Как отметила Набиуллина, ЦБ видит замедление инфляции быстрее ожиданий. Но пока она выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах. «Замедление инфляции до уровней ниже цели даст пространство для более быстрого снижения ключевой ставки», — добавила глава регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее ожиданий ЦБ. Ее слова в среду, 2 июля, передало ТАСС.

Как отметила Набиуллина, ЦБ видит замедление инфляции быстрее ожиданий. Но пока она выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах.

«Замедление инфляции до уровней ниже цели даст пространство для более быстрого снижения ключевой ставки», — добавила глава регулятора.