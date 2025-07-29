Зеленский разрешил службу в ВСУ пожилым людям
Во вторник, 29 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому в украинскую армию теперь набирают людей старше 60 лет. Отмечается, что пожилые украинцы смогут «добровольно подписывать контракт», если им позволяет здоровье.
Зеленский разрешил службу в ВСУ пожилым людям. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник, 29 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому в украинскую армию теперь набирают людей старше 60 лет.
Отмечается, что пожилые украинцы смогут «добровольно подписывать контракт», если им позволяет здоровье.