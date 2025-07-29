Зеленский разрешил службу в ВСУ пожилым людям

Во вторник, 29 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому в украинскую армию теперь набирают людей старше 60 лет. Отмечается, что пожилые украинцы смогут «добровольно подписывать контракт», если им позволяет здоровье.