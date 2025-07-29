Роскачество выявило кишечную палочку в продукции «Горячей штучки»

В исследовании Роскачества в продукции компании «Горячая штучка» и колбасах «Стародворье», «Кремлевская» и «Вязанка» были найдены опасные вещества, включая кишечную палочку, остатки шкур животных и антибиотики. Особенно тревожны результаты для бульменей, чебупелей, сосисок и колбас. Это не первый случай подозрений к продукции производителя, ранее в пельменях была обнаружена сальмонелла. Эксперты отмечают, что микроорганизмы могли попасть из-за нарушения санитарных норм. Роскачество призывает потребителей проверять качество продуктов перед покупкой.

В ходе исследования, проведенного Роскачеством, в продукции компании «Горячая штучка», а также в колбасах «Стародворье», «Кремлевская» и «Вязанка», произведенных во Владимирской области, были выявлены опасные вещества, включая кишечную палочку, остатки шкур животных, антибиотики и лекарственные препараты от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Об этом сообщает издание «День во Владимире».

Особенно тревожные результаты касаются таких продуктов, как бульмени, чебупели, сосиски и колбасы. Это не первый случай, когда продукция данного производителя оказывается под подозрением: ранее в пельменях этой марки была обнаружена сальмонелла, а также зафиксированы превышения допустимого количества бактерий. Эксперты указывают на то, что такие микроорганизмы могли попасть в тесто и мясо из-за несоблюдения санитарных норм на производстве.

Роскачество призывает потребителей быть внимательными и проверять качество продуктов перед покупкой.

Фото: Отзовик