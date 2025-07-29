Главред рязанского издания «Своя колокольня» Комаров обжаловал арест

Жалоба зарегистрирована 28 июля. Ее подал защитник журналиста. Напомним, 22 июля стало известно, что журналиста рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского. 24 июля в отношении главного редактора возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье — по второму эпизоду ему вменяют вымогательство 420 тысяч у у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина. Советский районный суд арестовал его до 21 сентября, удовлетворив ходатайство следствия.

Главный редактор рязанского издания «Своя колокольня» Михаил Комаров обжаловал арест. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Жалоба зарегистрирована 28 июля. Ее подал защитник журналиста.

Напомним, 22 июля стало известно, что журналиста рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского. 24 июля в отношении главного редактора возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье — по второму эпизоду ему вменяют вымогательство 420 тысяч у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина. Советский районный суд арестовал его до 21 сентября, удовлетворив ходатайство следствия.

В суде озвучили сведения, что Комаров является владельцем региональных Telegram-каналов, среди которых «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань» и «Неприличная Рязань».

Подробнее об обстоятельствах дела Михаила Комарова можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.