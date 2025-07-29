Главред рязанского издания «Своя колокольня» Комаров обжаловал арест

Главный редактор рязанского издания «Своя колокольня» Михаил Комаров обжаловал арест. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
Жалоба зарегистрирована 28 июля. Ее подал защитник журналиста.
Напомним, 22 июля стало известно, что журналиста рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского. 24 июля в отношении главного редактора возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье — по второму эпизоду ему вменяют вымогательство 420 тысяч у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина. Советский районный суд арестовал его до 21 сентября, удовлетворив ходатайство следствия.
В суде озвучили сведения, что Комаров является владельцем региональных Telegram-каналов, среди которых «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань» и «Неприличная Рязань».
Подробнее об обстоятельствах дела Михаила Комарова можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.