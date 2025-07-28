В России предложили платить матерям зарплату до 200 тысяч рублей

Подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников выступил с инициативой, согласно которой российские женщины должны получать зарплату за материнство. Он считает, что такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. В эфире радио Sputnik Колпашников предложил установить размер финансовой поддержки матерей в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. По его мнению, материнство — это полноценный труд, который должен учитываться при расчёте пенсионного стажа. Колпашников подчеркнул важность признания роли женщин в воспитании детей и призвал к более активным мерам поддержки матерей. Ранее в Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной.

Подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников выступил с инициативой, согласно которой российские женщины должны получать зарплату за материнство.

Он считает, что такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. В эфире радио Sputnik Колпашников предложил установить размер финансовой поддержки матерей в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей.

По его мнению, материнство — это полноценный труд, который должен учитываться при расчёте пенсионного стажа. Колпашников подчеркнул важность признания роли женщин в воспитании детей и призвал к более активным мерам поддержки матерей.

Ранее в Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной.