В России предложили дать родителям дополнительные выходные

Депутат Евгений Марченко выступил с инициативой о введении дополнительного выходного дня каждый месяц для одного из родителей несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Газета. ру». По его мнению, это нововведение поможет семьям активнее участвовать в жизни своих детей и укреплять эмоциональные связи между поколениями. Марченко отметил, что дополнительный выходной позволит родителям проводить больше времени с детьми, что, в свою очередь, будет способствовать формированию традиционных семейных ценностей.

Депутат Евгений Марченко выступил с инициативой о введении дополнительного выходного дня каждый месяц для одного из родителей несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Газета. ру».

По его мнению, это нововведение поможет семьям активнее участвовать в жизни своих детей и укреплять эмоциональные связи между поколениями.

Марченко отметил, что дополнительный выходной позволит родителям проводить больше времени с детьми, что, в свою очередь, будет способствовать формированию традиционных семейных ценностей. Депутат призвал коллег поддержать эту инициативу, подчеркивая важность участия родителей в воспитании и развитии детей.